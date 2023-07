Dieses TV-Event haben sich Schlager-Fans schon längst fett in den Kalender eingetragen: Am Samstag, den 8. Juli feiert die ARD wieder die "Starnacht am Wörthersee". Heißt: 180 Minuten beste Unterhaltung zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Präsentiert wird die Show wieder von Moderatorin Barbara Schöneberger und "Bergdoktor" Hans Sigl.