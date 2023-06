Passionierten Schlagerfans ist Eva Luginger schon länger ein Begriff. Doch seit bekannt ist, dass sie die neue Frau an der Seite von Stefan Mross ist, ist Eva Luginger in aller Munde.



Die aus der Nähe von München stammende Sängerin ist - genauso wie ihr Liebster - in der Schlagerwelt zu Hause. Bereits seit ihrer Jugend steht sie auf der Bühne, erst als Schlagzeugerin ihrer Schulband, jetzt als Sängerin.