Wie der 47-Jährige gegenüber der Zeitung erklärt, ging es dabei um eine Auseinandersetzung mit einem jungen Mann in einem Leipziger Hotel am 1. Mai 2022. Der Mann habe Mross zunächst beim Abendessen im Restaurant als "Schlagerfuzzi" und "Playback-Künstler" beleidigt und beschimpft. Als er dem Musiker dann noch zu seinem Zimmer gefolgt sei und sich weiter über ihn lustig gemacht habe, seien bei ihm die Sicherungen durchgedreht. Er habe sich provozieren lassen und den Mann am Hemdkragen gepackt.