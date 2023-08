Für Stefan Mross lief es Ende März nicht so ganz rund. Nach der Trennung von seiner Frau Anna-Carina Woitschak stand dem Schlagersänger gleich der nächste Ärger ins Haus: Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Hotel hat das Amtsgericht Leipzig im vergangenen Jahr einen Strafbefehl gegen den Schlagersänger erlassen. Wie "Bild" berichtet, muss Stefan Mross eine Geldstrafe zahlen. Wie hoch der Betrag ist, wurde nicht mitgeteilt. Sicher ist aber: Der Sänger ist nun vorbestraft.

Demnach hat der Strafbefehl wohl keine beruflichen Konsequenzen. Wie es zu dem Vorfall kam, hatte Mross gegenüber der "Bild"-Zeitung so erklärt: Es ging dabei um eine Auseinandersetzung mit einem jungen Mann in einem Leipziger Hotel am 1. Mai 2022. Der Mann habe Mross zunächst beim Abendessen im Restaurant als "Schlagerfuzzi" und "Playback-Künstler" beleidigt und beschimpft. Als er dem Musiker dann auch noch zu seinem Zimmer gefolgt sei und sich weiter über ihn lustig gemacht habe, seien bei ihm die Sicherungen durchgebrannt. Er habe sich provozieren lassen und den Mann am Hemdkragen gepackt.

Eva Luginger und Stefan Mross kennen sich schon lange. Mitte Januar nannte die 35-Jährige ihn anlässlich ihrer Veranstaltungsreihe "Schlagernacht" in einem Instagram-Post ihren "lieben Freund": "Ich darf euch voller Stolz und Dankbarkeit verkünden, dass mein lieber Freund Stefan Mross mir an meinem ganz besonderen Abend zur Seite stehen wird."



Nach Gerüchten, dass Luginger die Beziehung als Karrieresprung nutzen könnte, entschieden die beiden, Mross' Auftritt abzusagen. Das Paar wolle seine Privatsphäre wahren und seine Liebe nicht in die Öffentlichkeit tragen, so die Begründung auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.



(Dieser Beitrag wurde erstmals am 23.03.23 veröffentlich.)



BRISANT/dpa/Bild