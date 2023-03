GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite: Nun wurde die 26-Jährige bei einem Dinner in einem Münchener Luxushotel gesichtet. Strahlend und offenbar überglücklich – was auch am jungen Mann an ihrer Seite liegen dürfte: Jeremy Steeb ist 23, Marketing-Manager und der Sohn von Tennislegende Carl-Uwe Steeb.