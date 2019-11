Stefanie Giesinger hat es geschafft. Und zwar das, wovon Millionen andere Mädchen träumen. Nach einem fulminanten Sieg in Heidi Klums Topmodel-Show im Alter von 17 Jahren geht es für Stefanie Giesinger beruflich nur noch in eine Richtung: steil bergauf. Kaum ein Laufsteg auf dieser Welt, den sie noch nicht erklommen hätte. Dass sie dabei auf dem Boden geblieben ist, hat Stefanie ihren Eltern zu verdanken. Die sind nämlich erst ein Jahr vor ihrer Geburt von Sibirien nach Deutschland gekommen - und haben die Tochter stets im Auge behalten. Denn privat hat die heute 23-Jährige so manches Päckchen zu tragen - so wie (fast) jede Andere auch.

Stefanies Päckchen heißt Darmverdrehung - und beschert dem Model regelmäßige Krankenhausaufenthalte, die sie bis zum letzten Jahr stets streng geheim hielt. Denn was die Schöne auf keinen Fall will, ist Mitleid. Doch irgendwann wurde der Druck zu groß.



Stand einer der meist akut notwendigen Krankenhausaufenthalte an, konnte sich Stefanie kaum auf die Genesung konzentrieren. Hatte die Presse bereits von ihrer Krankheit erfahren? Welche Spekulationen würden am nächsten Tag im Netz stehen? Stefanie hatte die Nase voll und ging in die Offensive, zeigte zum ersten Mal ihre große Bauchnarbe. Für sie kein Zeichen der Schwäche, sondern der Tapferkeit.