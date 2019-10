Stefanie Hertel bei der Verleihung des Tierschutzpreises

Die 15. Verleihung des Deutschen Tierschutzpreises dürfte ein gelungener Abend für Stefanie Hertel gewesen sein. Zum einen, weil ihr das Thema Tierschutz sehr am Herzen liegt, zum anderen, weil sie gern mit ihrer Familie auf der Bühne steht - neuerdings als "More than Words" mit Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross.