Ein Film, der das Publikum direkt ins Herz traf: Eines Tages findet der zehnjährige Elliott in seinem Schuppen einen Außerirdischen. Elliott freundet sich mit dem kleinen Alien an, nennt ihn "E.T." und versteckt ihn in seinem Zimmer. Doch E.T. wird von großem Heimweh geplagt und Elliott möchte seinem neuen Freund helfen, Kontakt mit seiner Familie aufzunehmen. Ikonisch ist bis heute der Satz: "E.T. nach Hause telefonieren."



Der Science-Fiction-Film war für die damals siebenjährige Drew Barrymore der ganz große Durchbruch in Hollywood. In ihrer eigenen Talkshow verriet sie 2022, dass sie während der Dreharbeiten tatsächlich daran glaubte, dass E.T. lebendig sei. Das lag auch daran, dass Steven Spielberg wollte, dass die Schauspieler eine möglichst glaubhafte Beziehung zu der Puppe entwickeln. Sie sollten sich hinter den Kulissen mit der E.T.-Puppe beschäftigen.