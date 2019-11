Reiterfahrung hatte Florian Frowein vor seiner Rückkehr zur ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" im Ersten nur wenig und mit Pferdepolo bisher gar nichts am Hut. Umso beachtlicher ist, was der Schauspieler nach ein paar Trainingsstunden bei "Sturm der Liebe" zeigt. Der 31-Jährige spielt den Polo-Fan Tim und übernimmt damit eine Doppelrolle: Denn Tim ist der bisher unbekannte Zwillingsbruder von Florian Froweins bisheriger Rolle Boris. Und genau das war für ihn der Reiz, als neuer Traummann wiederzukommen.

Boris durfte in Staffel 15 bereits seine Traumhochzeit feiern - die erste eines homosexuellen Pärchens am Fürstenhof. Sein Zwilling Tim dagegen steht noch ganz am Anfang seiner künftigen Romanze mit der neuen Traumfrau Franzi. Die ist schon beim Kennenlernen hin und weg vom schönen Fremden. Auch ihre Darstellerin Lea Wegmann hat die erste Spiel-Szene mit ihrem neuen Film-Partner schier umgehauen! Im Hotelzimmer stand ein Stuhl, auf den sie sich setzen wollte, nicht mehr an Ort und Stelle. "Ich war draußen vor der Tür und hab’s nur krachen gehört", erinnert sich Florian Frowein. "Ich dachte sie hat vor Wut den Stuhl durch die Luft geworfen oder so etwas."