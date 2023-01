Der Super Bowl ist DAS Sportereignis schlechthin in den USA und der Super Bowl Sunday ist für viele Amerikaner der wichtigste Tag des Jahres. Er gilt sogar als eine Art inoffizieller nationaler Feiertag. Doch nicht nur in den Vereinigten Staaten wird der Höhepunkt der Football-Saison ausgiebig zelebriert. Jahr für Jahr kommen weltweit mehrere Hundert Millionen Menschen vor Leinwänden und Fernsehern zusammen, um mitzuerleben, wer die begehrte "Vince Lombardi Trophäe" in die Höhe reckt.

Darum geht's: die Vince Lombardi Trophy. (Archiv) Bildrechte: imago images/Icon SMI

Der 57. Super Bowl im Überblick

Wann? 13. Februar 2023, Kickoff um 0:30 Uhr (deutscher Zeit)

13. Februar 2023, Kickoff um 0:30 Uhr (deutscher Zeit) Wo? State Farm Stadium in Glendale, Arizona

State Farm Stadium in Glendale, Arizona Wer? Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles Halbzeitshow: Rihanna

Rihanna Nationalhymne: Chris Stapleton

Chris Stapleton Lied "America the Beautiful": Babyface

Babyface Titelverteidiger: Los Angeles Rams

Wichtige Fakten zum Super Bowl

Von den 32 Mannschaften der National Football League (NFL) qualifizieren sich am Ende der regulären Saison 14 für die Playoffs. Diese treffen in einem K.o.-Modus aufeinander, bis nur noch zwei Teams übrig sind. Und die stehen sich dann im Finale gegenüber - dem Super Bowl. Die Bezeichnung des Endspiels stammt übrigens von Lamar Hunt, dem früheren Besitzer der Kansas City Chiefs. Er soll seiner Tochter im Jahr 1967 beim Spielen mit einem sogenannten "Super Ball" zugesehen haben und dann angelehnt an die großen Endspiele der College-Football-Liga, die als "Bowl Games" bezeichnet werden, den Begriff "Super Bowl" kreiert haben.

Wann und wo steigt Super Bowl LVII?

Die 57. Ausgabe des NFL-Endspiels findet in diesem Jahr in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar im State Farm Stadium in Glendale, Arizona statt. Es fasst bis zu 73.000 Zuschauer und ist die Heimspielstätte der Arizona Cardinals, die sich in diesem Jahr aber nicht für die Playoffs qualifiziert haben. Kickoff ist am 13. Februar um 0:30 Uhr deutscher Zeit.

Der 57. Super Bowl steigt im State Farm Stadium in Glendale. (Archiv) Bildrechte: dpa

Wer spielt im Super Bowl?

Im 57. Super Bowl treffen am 12. Februar die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Die Chiefs um ihren angeschlagenen Star-Quarterback Patrick Mahomes bezwangen im Halbfinale die Cincinnati Bengals 23:20 und erreichten zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren das Endspiel. Im Finale duellieren sich die Chiefs nun mit Philadelphia. Die Eagles fertigten die San Francisco 49ers 31:7 ab. Patrick Mahomes ist der Quarterback der Kansas City Chiefs. Bildrechte: dpa

Nationalhymne und Halbzeitshow

Stars wie Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys oder Neil Diamond haben die Nationalhymne vor dem Kickoff bereits gesungen. In diesem Jahr wird diese Ehre dem Country-Star Chris Stapleton zu Teil. Acht Grammys hat der 44-Jährige in seiner Karriere schon gewonnen. Er folgt auf Mickey Guyton, die 2022 "The Star-Spangled Banner" gesungen hatte.