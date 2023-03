Vor allem ihre positiven Erfahrungen möchte Susanne Klehn heute weitergeben - und anderen ihr eigenes Schicksal ersparen. Als Botschafterin der Deutschen Krebshilfe hat sie sich vor allem der Hautkrebs-Prävention verschrieben. Für die Kampagne "Clever in Sonne und Schatten" hat die Promi-Expertin zahlreiche Kindertagesstätten und Schulen besucht, um bereits den Jüngsten den korrekten Umgang mit der Sonne näherzubringen. Denn ohne Sonnenschutz und großem Sonnenhut in die pralle Sonne gehen? Für Susanne ist das heute ein absolutes No-Go.

Derzeit macht sich Susanne Klehn gegen Solarien stark. In jungen Jahren gehörte auch sie zu den Sonnenanbetern, gab gebräunter Haut den Vorzug. Heute weiß die Moderatorin, dass braun alles andere als gesund ist - und trägt die eigene Blässe mit Stolz. Für sie erschreckend: Gut 140.000 Minderjährigen ist es 2018 gelungen, ein Solarium zu nutzen. Und das, obgleich die gefährlichen Bräunungsmaschinen für Unter-Achtzehnjährige streng verboten sind.



Um das Problem der Öffentlichkeit näherzubringen, ist es jetzt zu einer Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstler-Duo LOW BROS gekommen. "Spectrum. The most dangerous artwork" heißt eine überdimensionale Lichtkonstruktion von LOW BROS, die nur in UV-sicherer Schutzkleidung betrachtet werden darf. Bei der von der Deutschen Krebshilfe initiierten Vernissage in den Berliner Reinbeckhallen warnten Vertreter aus Gesundheitswesen und Politik vor den Risiken, die mit dem "Sonnen" im Solarium verbunden sind. Klar, dass auch Susanne Klehn sich diesen Termin nicht hat entgehen lassen.