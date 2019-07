Sylvie Meis

Auf Castellos Instagram-Seite können sich Interessierte einen Eindruck von dessen Kunstgeschmack verschaffen. Malt sich auch Sylvie die Zukunft mit ihm vielleicht schon in den schönsten Farben aus? Kennengelernt haben sollen sich die beiden übrigens im Juni auf der Hochzeit von Topmodel Barbara Meier und Clemens Hallmann in Venedig. Barbara Meier wollte sich dazu bislang nicht äußern. Scheinbar lag bei der Hochzeit aber besonders viel Liebe in der Luft.