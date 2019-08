Noch keine Spur von einem Babybauch: Quentin Tarantino & Ehefrau Daniella Pick zu Gast bei den Filmfestspielen in Cannes Bildrechte: dpa

Nach gut drei Jahren Beziehung haben sich Filmemacher Quentin Tarantino und seine Verlobte Daniella Pick im vergangenen November still und heimlich das Jawort gegeben. Jetzt die nächste Liebes-News: Quentin und Daniella werden Eltern! Die gute Nachricht bestätigte das Paar gegenüber dem US-Promiportal "People", behielt den Geburtstermin aber erstmal für sich. Für beide ist es das erste Kind.



Erst Mitte des Monats ist mit "Once Upon a Time in Hollywood" ein neuer Tarantino-Streifen in den Kinos angelaufen. Im Mai hatte der unter großem Medieninteresse - und 25 Jahre nach "Pulp Fiction" - bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere gefeiert. Gemeinsam mit Ehefrau Daniella ist Tarantino an der Croisette gleich mehfach auf den Roten Teppichen gesichtet worden. Doch von einem Babybauch war da noch keine Spur.



In einem Interview in der "GQ" hatte Tarantino auf die Frage, weshalb er keine Familie habe, vor einigen Jahren erklärt: