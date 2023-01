Das Model Tatjana Patitz ist tot. Wie ihre Model-Agentur in New York am Mittwoch mitteilte, ist die gebürtige Hamburgerin am Mittwoch (11.01.) im Alter von 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Zur Todesursache machte die Agentur keine Angaben.

Patitz wurde am 25. März 1966 als Tochter einer estnischen Mutter und eines deutschen Vaters in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Als Kind war sie leidenschaftliche Reiterin. Anfang der 80er Jahre nahm sie an einem Schönheitswettbewerb in Schweden teil und gewann den dritten Platz. Es dauerte aber dann noch einige Zeit bis ihre Karriere so richtig in Schwung kam - vor allem durch die Bilder von Star-Fotograf Lindbergh. "Die Menschen haben immer zu mir gesagt, dass ich speziell aussehe, dass ich nicht aussehe wie irgendjemand anderes", sagte Patitz einmal der "Vogue". "Und dass ich es deswegen schaffen würde."