Das sind keine guten Nachrichten für alle Fans des Wiener Tatorts. Schauspielerin Adele Neuhauser ist bei den Dreharbeiten zu ihren neuesten Film "Ungeschminkt" gestürzt. Sie ist am Set vom Fahrrad gefallen und hat sich an der Schulter verletzt. So schwer, dass Adele Neuhauser sogar operiert werden musste.