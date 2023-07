Graue Wölfe - was ist das? Die türkischen "Grauen Wölfe" gelten als größte rechtsextreme Bewegung in Deutschland. Unter anderem wird ihnen das Jagen und Einschüchtern von Minderheiten und Andersdenkenden vorgeworfen. Außerdem sollen sie die Kampftruppe des türkischen Präsidenten Recep Tyyip Erdogan in Deutschland stellen. Die "Grauen Wölfe" verstehen sich außerdem als diejenigen, die die türkische Republik wieder zu ihren Wurzeln führen und die Nation einen wollen.

Kritik an Nähe zum türkischen Präsidenten

Bereits in den vergangenen Jahren ist Mesut Özil immer wieder durch die Nähe zu dem türkischen Präsidenten aufgefallen. Der Ex-Nationalspieler hatte für eine Debatte über Integration und Rassismus - und für Erschütterung im Deutschen Fußball-Bund gesorgt, als er sich im Jahr 2018 mit dem türkischen Präsidenten fotografieren ließ.



Mesut Özil zog daraus Konsequenzen und trat aus der Nationalmannschaft zurück. Nur ein Jahr später sah man Recep Tyyip Erdoğan als Trauzeugen bei der Hochzeit des Ex-Nationalspielers. Dieses Bild sorgte 2018 für Aufsehen: Mesut Özil und Präsident Erdogan posieren für ein Foto. Bildrechte: dpa

Laut Persönlichkeitsrecht darf jeder Mensch seinen Körper so gestalten, wie er will. Dennoch gibt es Symbole und Motive, die auch als Tattoo strafbar sein können. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz zählen dazu vor allem Zeichen und Symbole aus der Zeit des Nationalsozialismus und seinen Organisationen.



Unter anderem gehören dazu die Sigrune der SS, die Odalrune, der SS-Totenkopf, das Hakenkreuz oder die Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz, die von 1938 bis 1945 verwendet wurde. Auch Symbole aus dem neonazistischen Spektrum, wie die der "Wehrsportgruppe Hoffmann" oder des Netzwerks "Blood and Honour", sind verboten.

Auch Motive, die volksverhetzend sind, zählen dazu. So stand beispielsweise im Jahr 2017 ein NPD-Politiker wegen seines Tattoos vor Gericht. Der Mann besuchte damals ein Schwimmbad und zeigte dabei öffentlich seine Tätowierung.



Darauf zu sehen: das Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz mit dem Spruch "Jedem das Seine" (Anmerkung der Redaktion: Der Spruch stand am Haupttor des KZ Buchenwald). Der Politiker wurde wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Dieses Tattoo, mit dem sich ein NPD-Politiker 2017 öffentlich in einem Schwimmbad zeigte, wurde als volksverhetzend eingestuft. Der Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Bildrechte: dpa

Obwohl viele Symbole verboten sind, bedeutet das nicht, dass man sich strafbar macht, wenn man sich eines der oben aufgeführten Motive tätowieren lässt. Wie Strafrechtsexperte Dr. Dirk Lammer vom geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) weiß, gibt es kleine, aber entscheidende Unterschiede.

Wer sich Symbole aus der Nazi-Zeit auf die Haut tätowieren lässt, macht sich an sich noch nicht strafbar. Strafbar ist es aber, diese Tattoos öffentlich zu zeigen. Dr. Dirk Lammer | Strafrechtsexperte

Wer sich also ein fragwürdiges Zeichen hat tätowieren lässt und dieses öffentlich zeigt, macht sich in Deutschland strafbar - und muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen.



Wer eine Person in der Öffentlichkeit sieht, auf deren Haut verfassungswidrige Symbole zu erkennen sind, kann die Person anzeigen. Allerdings ist dieses Handeln freiwillig und keine Pflicht.