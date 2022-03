Die Musikwelt reagiert geschockt über den plötzlichen Tod von Foo Fighters Schlagzeuger Oliver "Taylor" Hawkins. Erste Details wurden nun bekannt. Bei einer ersten gerichtsmedizinischen Untersuchung seien im Körper des Toten "zehn verschiedene Arten von Substanzen" gefunden worden. Darunter Marihuana, Opiate, Schlafmittel und Antidepressiva, erklärte die kolumbianische Staatsanwaltschaft am Samstag.

Wie Hawkins erst kürzlich in einem Interview zugab , hatte er lange Zeit Drogenprobleme. "Ich habe früher eine Menge Drogen genommen. Ich glaubte an den beschissenen Mythos 'Lebe hart und schnell, stirb jung'. Ich habe es geliebt, Drogen zu nehmen, aber ich geriet einfach eine Zeit lang außer Kontrolle, und das hätte mich fast umgebracht", gestand der Schlagzeuger.

Die mit mehreren Grammys geehrte Rockband befindet sich derzeit auf Welttournee. Hawkins starb in einem Hotel in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá. Die Foo Fighters sollten dort beim Musikfestival "Estereo Pìcnic" auftreten.

Nach ersten Berichten hatte Hawkins über Schmerzen in der Brust geklagt, ein Krankenwagen wurde gerufen. Aber als dieser ankam, war der 50-Jährige schon gestorben.

Zahlreiche Musikerkollegen äußerten sich betroffen über Hawkins' frühen Tod. Ozzy Osbourne würdigte den Schlagzeuger als "großartigen Menschen und unglaublichen Musiker". Der Gitarrist der Rockband Rage Against the Machine, Tom Morello, erinnerte an die "nicht aufzuhaltende Rock-Power", die von Hawkins ausgegangen sei.