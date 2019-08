Swift ist ein millionenschwerer Popstar, Khurram eine junge Studentin aus Kanada, die wie viele ihrer Kommilitonen mit finanziellen Problemen zu tun hat und zudem großer Fan von Taylor Swift ist. Die Geldsorgen der 20-Jährigen wurden aber offenbar so groß, dass sie sich in einem verzweifelten Social-Media-Post an die Öffentlichkeit wandte. Taylor Swift bekam das offenbar mit und prompt ging der beachtliche Betrag von mehr als 6.000 kanadischen Dollar auf Khurrams Konto ein. Dazu der Satz: "Ayesha, lern weiter Mädel. Ich liebe dich! Taylor".