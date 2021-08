Marusha heute Ihr letztes Album erschien 2007. Marusha tourt auch heute noch durch Clubs und legt auf kleinen Festivals auf. So pendelt die heute 54-Jährige regelmäßig zwischen Techno-Partys und Plattenlabel hin und her. Musik spielt in ihrem Leben aber nicht mehr die erste Geige, seit 2005 ihr Sohn das Licht der Welt erblickte. Dennoch: Marusha ist auch heute noch in der Öffentlichkeit präsent und eines der prägendsten Gesichter der Techno-Szene. Bildrechte: IMAGO / Horst Galuschka