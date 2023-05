Zwei Monate nach Queen-Tod Fünfte Staffel von "The Crown" feiert Premiere – darum geht’s

In der letzten Episode der vierten Staffel lag die Ehe von Prinz Charles und Diana schon in Scherben: ER wendet sich immer mehr seiner Geliebten Camilla zu, SIE will ihre Affäre zu James Hewitt aufrechterhalten. Alles endet im Showdown beim traditionellen Weihnachtstreffen auf Schloss Balmoral. Cut zu Staffel fünf: Die Schauspieler haben gewechselt – das ist üblich in der preisgekrönten Serie. Denn zwischen den einzelnen Staffeln liegen meist mehrere Jahre. Die Handlung rückt in die 1990er-Jahre. In den neuen Folgen wird Dianas legendäres Fernsehinterview genauso thematisiert wie Charles' außereheliche Affäre mit Camilla Parker Bowles und Spannungen zwischen der Queen und ihrem Thronfolger. Kontrovers: Die Serienmacher lassen auch pikante Skandale wie den Tampon-Gate nicht aus. Für alle, die sich nicht mehr erinnern: Durchgesickerte Telefon-Mitschnitte enthüllten, wie Charles zu seiner Geliebten Camilla sagte, dass er gern als ihr Tampon wiedergeboren werden möchte.

Immer wieder stand die Serie in der Kritik, es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst zu nehmen. Während einige historische Ereignisse in der Serie überspitzt dargestellt werden, werden andere verharmlost. Insbesondere nach dem Tod der Queen im September wurden die Kritikerstimmen immer lauter. Dame Judi Dench warf "Netflix" zum Beispiel "plumpe Sensationsmache" vor. "Niemand ist ein größerer Anhänger von künstlerischer Freiheit als ich, aber das kann nicht so stehen bleiben."



Auch Dickie Arbiter, ehemaliger Pressesprecher von Queen Elizabeth II., war nicht amüsiert über einige Details der Handlung: In der zweiten Staffel wurde angedeutet, dass Prinz Philip eine Affäre mit einer russischen Balletttänzerin gehabt haben soll. Alles Quatsch, so der Ex-Pressesprecher gegenüber der "Sunday Times". Auch Queen Elizabeths Affäre mit ihrem Jugendfreund Lord Porchester soll nie existiert haben. "Das ist geschmacklos und völlig unbegründet", so Dickie Arbiter. "Die Königin ist der letzte Mensch auf der Welt, der erwogen haben könnte, jemand anderen als ihren Mann anzuschauen."



Die Serienmacher reagierten auf die Kritik: "The Crown" gehe es nicht um Fakten, sondern darum, "was sich hinter verschlossenen Türen abgespielt haben könnte". Der Streaming-Dienst "Netflix" weist nun vor den Folgen darauf hin, dass einige Erzählstränge von "The Crown" fiktional sind. Unklar ist allerdings, ob "Netflix" jeder Folge den Hinweis vorausstellen wird.