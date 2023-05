Harter Mann ganz weich: Dwayne "The Rock" Johnson hat im Podcast "The Pivot" über psychische Gesundheit gesprochen. "Ich habe die Schule verlassen, [...] aber das Interessante an der Zeit ist, dass ich nicht wusste, was psychische Gesundheit ist. Ich wusste nicht, was Depressionen sind", erzählt der ehemalige Wrestler. "Ich wusste nur, dass ich nicht mehr da sein wollte."



Nicht die einzige Depression in seinem Leben. Weitere Tiefpunkte folgten nach der Scheidung von seiner Frau Dany und "Jahre später, etwa 2017 oder so, habe ich ein bisschen was durchgemacht. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich aber, was es war." Freunde hätten ihm durch die schwere Zeit geholfen.