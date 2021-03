Ab Mai ist Thomas Anders von einer ganz neuen Seite im Ersten zu erleben. In der Telenovela "Rote Rosen" hat der Schlagersänger für eine Folge eine Gastrolle übernommen. Für ihn keine allzu große Herausforderung, denn er darf sich selbst spielen.



Im wahren Leben ist es Thomas Anders gewohnt, von seinen Fans auf der Straße angesprochen zu werden. Der professionelle Umgang damit gehört zu seinem Metier. Anders bei "Rote Rosen.



In seiner Film-Rolle möchte der Schlagerinterpret inkognito bleiben. Damit sieht's schlecht aus für David, der nur zu gerne ein Autogramm für Oma Ingrid ergattern würde. Ein glücklicheres Händchen hat schließlich der kleine Sam, auf den Thomas Anders zufällig in der Lobby des Hotels "Drei Könige" stößt. Und damit wäre Thomas Anders zurück - im wahren Leben.