Gottschalk gibt Entwarnung: Nicht krank, sondern dummes Zeug geredet

Nach drei Jahren ist Schluss, mit "Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow". Seit Januar 2017 hatte der Moderator (fast) jeden ersten Sonntag im Monat für drei volle Stunden feinste Rockmusik präsentiert. Jetzt hört Thomas Gottschalk auf - und hatte darüber bei "Maischberger - Die Woche" gesprochen. Das jedoch äußerst missverständlich ... Sein "Körper fordere sein Recht", er "wolle es etwas langsamer angehen" lassen, formulierte der 69-Jährige recht umständlich. Und schon schrillten bei so manchem Zuschauer die Alarmglocken. Ist Thomas Gottschalk etwa krank?

Jetzt ist der Moderator offensiv zurückgerudert. Mit dem Arbeiten wird der blonde Entertainer nicht so bald aufhören. "Ich habe dummes Zeug erzählt. Ich musste meinen Abschied beim BR ja in irgendeiner Form begründen", räumt Gottschalk freimütig ein. Zwar werde er in München aufhören, gleichzeitig aber auch wonanders anfangen.