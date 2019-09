Der Entertainer hatte richtig Spaß auf der Festzeltbühne, das war offensichtlich. Gemeinsam mit den Musikern des Marstall-Festzelts sang der 69-Jährige zum Oktoberfest-Auftakt die Lieder "Marmor, Stein und Eisen bricht" von Drafi Deutscher und "Rockin' All Over the World" von Status Quo. Die Zeltbesucher waren begeistert - vor allem Gottschalks Lebensgefährtin Karina Mroß, die applaudierte und lautstark mitsang. Während sie standesgemäß ein Dirndl trug - blau mit rosafarbener Schürze - erschien der Entertainer im weißen T-Shirt und Weste.