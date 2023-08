Nun ist endgültig Schluss: Die "Wetten, dass..?"-Ausgabe am 25. November, die in Offenburg stattfindet, soll die letzte mit Moderator Thomas Gottschalk werden. Die Fernsehshow, die jahrzehntelang als größte in Europa galt, werde "die 154. Ausgabe für Showmaster Thomas Gottschalk sein - und gleichzeitig auch seine letzte", heißt es dazu vom ausstrahlenden Sender ZDF.