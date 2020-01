So schwärmt Til Schweiger gegenüber bild.de über sein sportliches Hobby: Boxen ... Denn trotz Premierenstress lässt sich der 56-Jährige den Auftakt des Box-Jahres nicht entgehen, wird im ausverkauften Inselpark in Hamburg-Wilhelmsburg auf jeden Fall am Ring sitzen. Ganz besonders freut sich der Schauspieler auf die Kämpfe von SES-Profi Roman Fress und IBO-Weltmeister Sebastian Formella. Bei Fress beeindrucken ihn seine ausgefeilte Technik und die hohe Schlagfrequenz. "Da bin ich Box-Ästhet", schwärmt Schweiger. Auch Formella ist für ihn einfach nur "'ne geile Type".

In Hamburg findet am Samstag die große Box-Gala von SES Boxing & EC Boxing statt. Dabei können die Zuschauer insgesamt drei Titelkämpfe - darunter zwei Weltmeisterschaften - sehen. Nach den sechs Vorkämpfen stehen ab etwa 22:30 Uhr zwei WM-Duelle an. Im Scheinwerferlicht werden zwei waschechte "Hamburger Jungs" stehen.



Zunächst geht es für Peter Kadiru gegen den Tschechen Tomas Salek um die vakante Junioren-WM im Schwergewicht nach Version der WBC. Danach ist Showtime für Sebastian Formella. "Hafen-Basti" tritt zur ersten Titelverteidigung seines IBO-WM-Gürtels im Weltergewicht an. Sein Herausforderer ist der in Europa eher unbekannte Roberto Arriaza aus Nicaragua.