Neue Freundin Küssen statt Boxen: Til Schweiger tauscht heiße Küsse am Ring

Er steht mit seinem neuen Film "Hochzeiten" in den Startlöchern und - schwupp - hat Til Schweiger eine neue Frau an seiner Seite. Die präsentierte (und küsste!) er am vergangenen Wochenende beim Besuch der Box-Gala im Hamburger Inselpark. Wurde auch höchste Zeit: Immerhin ist Schweiger schon fast ein Jahr Single ...