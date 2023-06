Es sind genau diese Geschichten, die Till Lindemann so interessant machen. Einige Beispiele: Aus seiner Begeisterung für die Jagd in heimischen Wäldern macht er keinen Hehl. 2020 spielt er in einem Pornofilm mit. Für seinen Freund Roland Kaiser schreibt er 2014 den Text zum Song "Ich weiß alles". Probleme mit der Justiz hat er gleich in mehreren Ländern: In den USA muss er sogar für eine Nacht in den Knast, weil Ordnungshütern die Rammstein-Show offenbar zu anstößig ist. Und Lindemann hat eine politische Seite: Trotz der großen Popularität Rammsteins in Russland cancelt die Band 2022 freiwillig die geplanten Konzerte in dem Land. Der Grund: Putins Krieg gegen die Ukraine.