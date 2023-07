Die Anwälte von Till Lindemann haben ein rechtsmedizinisches Gutachten in Auftrag gegeben: "Um die Vorwürfe von Frau Lynn weiter aufzuklären, haben wir für unseren Mandanten eigene Untersuchungen veranlasst." Um ihren Mandanten zu entlasten, wurden die Bluterguss-Bilder sowie Videoaufnahmen, die Shelby Lynn nach einem Rammstein-Konzert in Vilnius (Litauen) über Twitter öffentlich machte, dem Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln vorgelegt. Das Ziel: "Insbesondere sollte beurteilt werden, ob die Verletzungen auf eine körperliche Misshandlung zurückgeführt werden könnten."

Die Nordirin Shelby Lynn hatte behauptet, sie sei im Umfeld des Konzerts in Vilnius am 22.05.2023 unter Drogen gesetzt worden. Am nächsten Tag habe sie zahlreiche Hämatome an ihrem Körper festgestellt. Die Fotos davon hatte sie nebst einem Video über Twitter öffentlich gemacht.



Die Staatsanwaltschaft in Vilnius hat das durch die Anzeige von Shelby Lynn eingeleitete Ermittlungsverfahren bereits eingestellt.