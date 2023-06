Es sollte der dritte gemeinsame Bildband von Sänger Till Lindemann und Joey Kelly werden. Die Veröffentlichung von "Der Rhein - Tiefe Wasser sind nicht still" wurde nun vom Verlagshaus GeraNova Bruckmann auf Eis gelegt.



Das Verlagshaus teilt auf seiner Website mit, dass man sich aufgrund der Ermittlungen gegen Lindemann zu diesem Schritt entschieden habe. Weiter heißt es: "Wir möchten uns in keiner Weise an Vorverurteilungen beteiligen, haben aber hohen Respekt vor den Frauen, die den Mut gefunden haben, ihre Sicht der Dinge zu schildern und öffentlich zu machen."



Die Entscheidung über das Erscheinen des Titels soll nun so lange zurückgestellt werden, bis die Vorwürfe geklärt sind. Bis dahin sei man in engem Austausch mit den Autoren und dem Management.