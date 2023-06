Till Lindemann wird am 4. Januar 1963 in Leipzig geboren, wächst aber in Mecklenburg-Vorpommern auf. Mit seiner Schwester lebt er zunächst bei der Mutter, der Journalistin Brigitte Lindemann, später für einige Zeit beim Vater, dem Kinderbuchautor Werner Lindemann.



In seiner Jugend startet Lindemann mit dem Schwimmsport, hört damit aber 1979 auf. Nicht ganz freiwillig, wie es heißt: Lindemann sei während eines Wettbewerbs einem Team aus der BRD aus Sicht der Stasi zu nahe gekommen.