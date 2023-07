Die Petition will die Rammstein-Konzerte in Berlin verhindern.

Die Petition will die Rammstein-Konzerte in Berlin verhindern.

Die Petition will die Rammstein-Konzerte in Berlin verhindern. Bildrechte: dpa

"Keine Bühne für Rammstein" fordert eine Petition auf der Plattform Campact e.V. Gestartet hat die Petition eine Berlinerin. Das Ziel: Die Rammstein-Konzerte am 15., 16. und 18. Juli sollen abgesagt werden. Durchsetzen soll das das Land Berlin, denn das Olympiastadion, in dem die Konzerte stattfinden sollen, gehört dem Land. "Die zuständigen Senator*innen Spranger und Chialo müssen jetzt handeln. Die Übergriffe dürfen sich nicht wiederholen. Die Rammstein-Konzerte müssen abgesagt werden! Berlin darf nicht zum Ort für sexuellen Missbrauch werden! Wir feiern keine Täter!", heißt es im Petitionstext. Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann seien Konzerte der Band kein sicherer Ort für Frauen.

Gegen einige Formulierungen dieser Petition gehen nun die Anwälte von Till Lindemann vor. Es stehe der Petentin frei, sich kritisch mit Rammstein und Lindemann auseinanderzusetzen, dies rechtfertige aber nicht das "Aufstellen und Verbreiten unwahrer und ehrverletzender Tatsachenbehauptungen", heißt es in der Abmahnung der Kanzlei Schertz Bergmann, die Till Lindemann juristisch vertritt. "T-Online" hatte zuerst darüber berichtet.



In der Petition ist davon die Rede, dass Lindemann "junge Frauen bei Konzerten reihenweise und systematisch sexuell missbraucht haben" soll. Diese Übergriffe dürften sich nicht wiederholen. Der Text fordert außderdem Konsequenzen für Täter, "es kann nicht sein, dass Till Lindemann sich in Berlin feiern lässt".



Die Missbrauchsvorwürfe, die ein System sexueller Ausbeutung nahelegen und sogar den Einsatz von K.O.-Tropfen beschreiben, sorgen seit Ende Mai für Schlagzeilen. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft. Für Lindemann wie auch für die mutmaßlichen Opfer gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.