War es doch nicht so schlimm, wie es aussah? Wie bei jedem Rammstein-Konzert fährt die Band nach ihrem Auftritt in einem offenen Aufzug am zentralen Bühnenturm nach oben - und zwar mit Till Lindemann, der seinen Fans schon wieder zuwinkte.

Erste Entwarnung? In einem Aufzug nach dem Konzert wurde Till Lindemann schon wieder winkend gesichtet. Bildrechte: IMAGO/Gonzales Photo