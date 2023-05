Ob es derzeit Ermittlungen gibt, ist unklar. Es soll zumindest eine Anzeige geben, die die Irin Shelby Lynn bei der Polizei in Litauen aufgegeben habe und sie hatte angekündigt, auch in ihrer Heimat Anzeige zu erstatten. Laut Screenshots, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sollen die Partys mit der Band vor den Shows in Helsinki abgesagt worden sein, eine After-Show-Party soll in einem Club stattgefunden haben. Ob es dort ähnliche Vorfälle wie die aus den Erfahrungsberichten im Netz gab, ist unklar.



Dass Lindemann sich nach dem Konzert noch in Helsinki in einer Bar aufgehalten hat, ist wahrscheinlich. Ein Foto zeigt ihn mit Joe Letz, der einer derjenigen sein soll, der die Mädchen "castet", und Lindemann auch als Musiker auf dessen Solo-Tour begleiten wird. Gepostet hat das Foto Jussi Vuori, Besitzer der Bar und Schlagzeuger der Band "The 69 Eyes".