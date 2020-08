Ein Live-Konzert in einer geschlossenen Halle genießen? In Corona-Zeiten nahezu undenkbar. In Leipzig ist dieser Traum trotz steigender Fallzahlen für etwa 1.500 Tim-Bendzko-Fans Wirklichkeit geworden. Im Rahmen einer Feldforschungsstudie der Abteilung für Klinische Infektiologie des Uniklinikums Halle-Wittenberg hat der Singer-Songwriter in der Leipziger Arena gleich drei (!) zwanzigminütige Live-Konzerte gegeben. Trotz Maske und Sicherheitsabständen, erheblichem Zeitaufwand und der ein oder anderen Panne: Künstler und Publikum hat die erste Live-Veranstaltung in der Leipziger Arena seit März begeistert.