Schauspieler Tim Borys hat das große Los gezogen. Als Single-Mann darf er den Cast der ARD-Serie "Sturm der Liebe" vervollständigen. Das dürfte seine Rolle als Chauffeur Julian Specht besonders spannend machen. Denn lange wird es nicht dauern, bis der gutaussehende Autokenner so manches Frauenherz höher schlagen lässt. Was ihm dabei zugute kommen dürfte: Julian ist mit fünf Geschwistern groß geworden und ein absoluter Familienmensch.

Doch eigentlich kommt der gelernte Kfz-Mechatroniker nach Bichlheim, um in seinem neuen Job als Chauffeur durchzustarten. Seine lockere und einfühlsame Art kommt bei den Fahrgästen gut an. Schauspieler Tim Borys hat sich mit der neuen Rolle bereits angefreundet.

[Julian] weiß, was er will, und lässt sich, trotz allem Respekt, nicht von Hierarchien einschüchtern.

Beim 'Sturm' bekommt man zu spüren, was es bedeutet, so eine Produktion stemmen zu können. Das Team trägt mich durch die Arbeit und ich freue mich, ein kleines Rädchen in dieser fantastischen Produktion zu sein.

Sein Schauspielstudium hat Tim Borys am William Esper Studio in New York City absolviert. Seitdem stand er für einige Theaterproduktionen auf der Bühne, u.a. für "Zorn" bei den Hamburger Kammerspielen.



Zuletzt spielte er in der ZDF-Produktion "Ein Sommer in Istrien" und im Kinofilm "Zwei ist eine gute Zahl" eine Hauptrolle.



