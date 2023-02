In seiner aktiven Zeit als Stabhochspringer war Tim Lobinger ein Paradebeispiel für durchtrainierte Profisportler und konnte getrost als Synonym für den Begriff Modelathlet verwendet werden. Mit unzähligen Erfolgen in den Leichtathletik-Stadien und -Hallen dieser Welt trug er sich in die Geschichtsbücher ein. Allen voran stehen der Hallen-WM-Titel 2003 in Birmingham und der Hallen-EM-Titel 1998 in Valencia. Insgesamt gewann Lobinger bei Welt- und Europameisterschaften fünfmal Edelmetall. Bei vier Olympischen Spielen trug er die deutschen Farben.