Die Sängerin Tina Turner ist tot. Die Musik-Ikone ist nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht nahe Zürich in der Schweiz gestorben. Das teilte ihr Sprecher in einem Statement mit. Die 83-Jährige sei friedlich eingeschlafen.

Die Karriere der "Queen of Rock’n’Roll"

Tina Turner wurde am 26. November 1939 als Anna Mae Bullock in der ländlichen Gemeinde Nutbush in Tennessee geboren. Als Kind sammelte sie erste Gesangserfahrungen im Chor der baptistischen Kirche.

1958 lernte sie Ike Turner mit seiner Band "Kings of Rhythm" kennen und wurde deren Backgroundsängerin. 1960 nahmen sie das Lied "A Fool in Love" auf. Der Titel schaffte es im August 1960 auf Platz 27 der US-Charts.

Ehe mit dem Gesangspartner Ike Turner

Ike Turner gab ihr den Künstlernamen Tina und benannte seine Band in Ike & Tina Turner um. Aus den beiden wurde schließlich ein Liebespaar, sie heirateten 1962 im mexikanischen Tijuana.

Die beiden traten zuerst als Ensemble "Ike and Tina Turner Revue" auf. Und das sehr erfolgreich: Die Turners gingen zum Beispiel als Vorband mit den Rolling Stones auf Tournee.

Ihr größter Hit war eine Coverversion von Creedence Clearwater Revivals "Proud Mary", für den sie 1972 einen Grammy Award erhielten.

Die Musikkarriere von Ike und Tina Turner war sehr erfolgreich, doch die Ehe hinter den Kulissen eine Tortur. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Tina Turner verließ ihren Mann jedoch eines Nachts im Jahr 1976 während eines Tourstopps in Dallas, nachdem er sie während einer Autofahrt geschlagen hatte und sie zurückgeschlagen hatte, wie sie in ihren Memoiren schreibt. Die Scheidung wurde 1978 vollzogen.

Die Rock ’n’ Roll Hall of Fame nahm Ike und Tina Turner 1991 auf und bezeichnete sie als "einen der beeindruckendsten Live-Acts der Geschichte". Ike Turner starb im Jahr 2007.

Erfolgreiche Solokarriere in den 1980er Jahren

Nach der Scheidung startete Tina Turner richtig durch. Im Jahr 1984 veröffentliche sie das Album "Private Dancer". Gleich die erste Single-Auskopplung "What’s Love Got to Do with It" kletterte auf Platz Eins der Billboard-Charts. Im Februar 1985 erhielt sie fünf Grammy Awards für die beste weibliche Gesangsdarbietung, für die Schallplatte des Jahres und für die beste weibliche Rockgesangsdarbietung.

Tina Turner räumte bei den Grammy Awards 1985 gleich fünf Trophäen als Solokünstlerin ab. Bildrechte: IMAGO/MediaPunch

1990er und 2000er Jahre

1992 erschien der biografische Film "Tina – What’s Love Got to Do with It?" sowie als Album der Soundtrack dazu. Neben neuen Songs nahm sie dafür auch die alten Hits aus der Zeit von Ike & Tina Turner neu auf. 1995 sang sie das Titellied zum James-Bond-Film "GoldenEye". 1999 veröffentlichte sie mit "Twenty Four Seven" ihr letztes reguläres Album. 2021 wurde sie in die "Rock ’n’ Roll Hall of Fame" in Cleveland in den USA aufgenommen.

Bei der Gala der Grammy Awards 2008 im Februar 2008 trat Tina Turner gemeinsam mit Beyoncé auf. Bildrechte: IMAGO / USA TODAY Network

Wie Tina Turner schon in ihrer Autobiographie "Ich, Tina" aus dem Jahr 1986 angekündigt hatte, wollte sie nach ihrer Karriere als Sängerin das spirituelle Wissen, das ihr im Leben geholfen habe, an andere weitergeben. So brachte sie im Juni 2009 gemeinsam mit der Yoga-Lehrerin und Musiktherapeutin Regula Curti und der Mantra-Sängerin Dechen Shak-Dagsay das Album "Beyond" heraus. Es enthält spirituelle, buddhistische und christliche Gesänge.

Im Frühjahr 2018 hatte das Musical "Tina - The Tina Turner Musical" im Londoner Aldwych Theatre Premiere. Es wurde von Tina Turner autorisiert und mitgestaltet. Im März 2019 feierte es dann auf der Hamburger Reeperbahn im Operettenhaus seine Deutschlandpremiere.

An der Konzeption des Tina-Turner-Musicals war die Sängerin mit beteiligt. Bildrechte: IMAGO / BOBO

Tina Turners Privatleben

Die Musikerin hatte zwei leibliche Söhne, die mit 59 und 62 Jahren vor ihr gestorben sind und zwei adoptierte Kinder.

Mit ihrem deutschen Partner, dem ehemaligen Musikmanager Erwin Bach wohnte Tina Turner seit 1994 in der Schweiz. Sie fühlte sich eng mit dem Land verbunden und nahm 2013 die Schweizer Staatsbürgerschaft an. 2013 heirateten die beiden dann auch in ihrer Wohngemeinde Küsnacht.

Tina Turner mit ihrem Eheman Erwin Bach. Bildrechte: IMAGO / United Archives