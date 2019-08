Nach dem Formel-1-Rennen in Ungarn hat sich Ex-Rennfahrer Nico Rosberg bei Youtube per Livestream an seine Fans gewandt, um über das Rennen zu sprechen. Bei seiner Analyse hat er aber nicht mit Töchterchen Alaia gerechnet, die zuckersüß ins Bild platzte - Mit Zauberstab und Feenflügeln. Aber sehen Sie selbst.