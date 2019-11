Trauriges Jubiläum 10. Todestag von Ex-National-Torwart Robert Enke

Kaum ein Suizid hat die Menschen in Deutschland so sehr bewegt wie der des einstigen Nationaltorwarts Robert Enke. Durch ihn ist das Tabuthema Depression stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Dafür sorgt heute auch die nach dem Keeper benannte Robert-Enke-Stiftung, der seine Ehefrau Teresa vorsitzt. Zum 10. Todestag Robert Enkes am 10. November strahlt das NDR Fernsehen einen Film über die Erkrankung des Ausnahmetalents aus, den Sie schon jetzt in der ARD Mediathek sehen können.