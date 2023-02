Was eine Niederlage für Superstar Tom Brady. Bereits in den Play-offs der National Football League (NFL) sind die Tampa Bay Buccaneers krachend gescheitert - und das gleich in der ersten Runde.



Eine Niederlage, die selbst eine Football-Ikone wie Tom Brady nicht verhindern konnte. Vielmehr war er Teil des zum Scheitern verurteilten Systems - und hat daraus nun seine Konsequenzen gezogen.