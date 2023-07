Datet Tom Brady nach Gisele Bündchen nun das nächste Topmodel? Darauf lassen zumindest aktuelle Paparazzi-Aufnahmen schließen. Fotos und Videos zeigen den Football-Star in Begleitung von Irina Shayk. Zufall? Oder bahnt sich hier die nächste Hollywood-Beziehung an?

Die neuen Aufnahmen zeigen Tom Brady und Irina Shayk vertraut in Los Angeles. Ein Augenzeuge berichtet "Page Six", dass der ehemalige Star-Quarterback das Model vom Hotel "Bel Air" abgeholt habe. Danach sollen die beiden zu Tom Bradys Haus gefahren sein. Dort verbrachten sie offenbar die Nacht zusammen.

Erst kürzlich berichtete das US-Portal "RadarOnline" unter Berufung auf Insider, dass Tom Brady nach der Trennung von Gisele Bündchen mit Models abgeschlossen hätte.



Er sei bereit für eine neue Liebe, allerdings sollte seine Erwählte nicht im Rampenlicht stehen. "Konservativ und traditionell" solle sie sein. "Gisele kennt einfach jeden in diesem Business und das Letzte, was er jetzt braucht, ist, dass seine Ex-Frau in sein zukünftiges Liebesleben involviert ist."



Nun, dieser Plan ist wohl nicht aufgegangen. Denn seine Ex kennt Irina Shayk definitiv. Immerhin arbeiteten beide jahrelang als "Victoria's Secret"-Engel Seite an Seite.