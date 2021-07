Mission Impossible? Die gibt's für Tom Cruise aktuell nur vor der Kamera. In Sachen Liebe scheint es für den Hollywood-Star rund zu laufen. Grund für diese Annahme geben zahlreiche Fotos, die ihn während eines sportlichen Wochenendes in London zeigen: erst bei den Finals in Wimbledon, dann beim EM-Finale im Wembley-Stadion. Die sportliche Leistung auf dem Platz spielte zumindest beim Finale der Tennis-Damen eine eher untergeordnete Rolle für den Schauspieler. Denn Cruise Aufmerksamkeit galt eher seiner weiblichen Begleitung. Erstmals zeigte er sich mit Mission-Impossible-Co-Partnerin Hayley Atwell privat in der Öffentlichkeit. Eine heimliche Liaison wird den beiden seit geraumer Zeit nachgesagt.

Für Hayley Atwell war der Trip zum Wimbledon-Finale der Damen ein Heimspiel. Die gebürtige Londonerin startete ihre Schauspielkarriere auf diversen Bühnen der britischen Hauptstadt. Ihr Leinwand-Debüt feierte sie mit einer Hauptrolle in Woddy Allens "Cassandras Traum", die Rolle der Agentin Peggy Carter in "Captain America - The First Avenger" machte sie international bekannt. Eine eigene Wohnung in London hat übrigens auch Tom Cruise ...