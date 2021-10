Gestählter Körper, feiste Wangen. Für seine fast 60 Jahre ist Tom Cruise good in shape. Zumindest war er das bislang. Als sich der Schauspieler jüngst gemeinsam mit Adoptivsohn Connor bei einem Baseball-Spiel der LA Dodgers in San Francisco unter die Zuschauer mischte, wirkte sein Gesicht aufgedunsen und glattgebügelt. Das ist auch seinen Fans nicht entgangen. Seitdem wird in den sozialen Netzwerken über das neue Cruise-Antlitz spekuliert.