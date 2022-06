Eine Liebe wie im Bilderbuch: Vor mehr als drei Jahren lernten sich das deutsche Topmodel Toni Garrn und der britische Schauspieler Alex Pettyfer ("Magic Mike") kennen und lieben. Im Dezember 2019 folgte bereits die Verlobung, am 2. Oktober 2020 gaben sich die beiden dann während einer kleinen Zeremonie in Hamburg das Ja-Wort. Im Juli des darauffolgenden Jahres wurde die gemeinsame Tochter Luca Malaika geboren. Das Liebesglück perfekt macht nun eine zweite große Hochzeitsfeier auf der griechischen Insel Paros.

Warum Griechenland? Toni Garrn, die 1992 in Hamburg geboren wurde, wuchs in London und Athen auf. Ihr Vater arbeitete im Öl-Geschäft, weshalb die Familie berufsbedingt immer wieder umziehen musste. Toni verbindet mit Griechenland also einige schöne Kindheitserinnerungen. Erst mit zehn Jahren zog Familie Garrn wieder nach Hamburg wo Toni auch heute mit Alex wohnt.

Auf Instagram lässt Toni Garrn ihre Follower an den Hochzeitsvorbereitungen und der Zeremonie teilhaben. In einem kurzen Video ist das Paar bei der Trauung direkt am Meer zu sehen. Toni trägt ein raffiniertes, maßgeschneidertes Kleid des libanesischen Designers Elie Saab, das durch transparente Spitzendetails und Cut-Outs an der Taille perfekt zum sommerlichen Ambiente passt.