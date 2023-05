"Alex und ich haben die sehr schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", sagte die 30-Jährige am vergangenen Wochenende in einer Instagram-Story. Und weiter: "Wir werden unsere Beziehung als Freunde und Co-Eltern unseres Engels Luca fortsetzen", so Garrn. Gründe für die Trennung nannte sie nicht, bat aber darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Garrn und Pettyfer hatten sich im Jahr 2019 nach knapp einem Jahr Beziehung verlobt und ein Jahr später standesamtlich in Hamburg geheiratet. 2021 kam ihre Tochter Luca zur Welt und im Juni 2022 folgte ein weiterer Liebesbeweis: Das Paar gab sich bei einer feierlichen Zeremonie auf der griechischen Insel Paros ein weiteres Mal das Ja-Wort . Ihren Lebensmittelpunkt hatte die Familie seit der Pandemie in Berlin und London.

Toni Garrn ist ein erfolgreiches Model und wurde schon als Jugendliche von großen Designern gebucht. Ihre große Beliebtheit blieb auch Hollywood-Stars nicht verborgen. So war Garrn zum Beispiel von von 2013 bis 2014 mit Leonardo DiCaprio liiert. Mit ihrer eigenen Stiftung, der Toni Garrn Foundation, fördert sie zudem Bildungsinitiativen für Mädchen und junge Frauen in Afrika.

Der britische Schauspieler und Produzent Alex Pettyfer spielte unter anderem in "Magic Mike" und "Ich bin Nummer Vier". Auf Instagram dankte er am vergangenen Freitag Kollegen, die am Dreh des Dramas "Ministry of Ungentlemanly Warfare" von Guy Ritchie beteiligt waren. Der Dreh sei jetzt abgeschlossen, schrieb er zudem zu den Fotos. Einen Kommentar zur mutmaßlichen Scheidung gibt es bislang nicht von ihm.