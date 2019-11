Mann, ist der groß geworden ... wird sich so mancher Fernsehzuschauer wundern, der noch die Bilder von Toni vor Augen hat, der im Jahr 2005 als "Maskottchen" von De Randfichten den Fernsehpreis "Brisant Brillant" entgegen genommen hat. Oder er wird sich fragen, was aus "de klaane Flugficht" geworden ist. Die Antwort darauf ist einfach: zum einen ein erwachsener Mann, zum anderen ein ernstzunehmender Künstler.

Als Toni Kraus hat er sein Medienmanagement-Studium fast beendet, als Künstler TONI am 1. November sein zweites Album veröffentlicht: "Auf hoher See". Und das hat - ebenso wie sein vor drei Jahren erschienenes Debüt - mit Volksmusik oder De Randfichten so gar nichts zu tun. 2019 klingt seine Musik moderner, seine Texte sind tiefgründiger, sein Album noch authentischer. Echte Instrumente, eingespielt von Vollblutmusikern zwischen Erzgebirge und New York, treffen auf elektronische Nuancen und eine markante Stimme. Auf seinem Debütalbum widmet er sich noch mit Herzschmerz der vergangenen Liebe, auf dem neuen Longplayer schaut er mit einem Lächeln in die Zukunft. Die erste Single-Auskopplung "Alles geht zu Ende" ist eine Liebeserklärung an die Musik.