Robert De Niro ist kein Trump-Fan. Das betont der Schauspieler regelmäßig, greift in Richtung des US-Präsidenten immer wieder zu Schimpfwörtern. Bei der Verleihung der Theaterpreise Tony Awards in New York allerdings geht er noch einen Schritt weiter: "Ich will eine Sache sagen: Fuck Trump!", sagt de Niro vor der eigentlichen Laudatio auf Bruce Springsteen, der einen Preis für seine Konzertreihe "Springsteen on Broadway" entgegennimmt. Das Publikum reagiert mit lautem Jubel und Standing Ovations.