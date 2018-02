Auch die Lebenshilfe brachte Tony Marshall zum Geburtstag ein Ständchen. Der Sänger hat eine behinderte Tochter und fördert mit seiner Stiftung seit Jahren Menschen mit Behinderung und deren Familien. Neben Rosen bekam er - in Anlehnung an einen seiner Hits - auch ein Bild der Insel Bora Bora geschenkt. In seinem gleichnamigen Schlager von 1978 besang Marshall die Leichtigkeit der Südsee. 30 Jahre später, zu seinem 70. Geburtstag, erhielt er dann die Ehrenbürgerschaft der Insel.



Insgesamt mehr als 8.000 Veranstaltungen absolvierte Tony Marshall, mit bürgerlichem Namen Herbert Anton Hilger, in seiner bisherigen Laufbahn - und nie hat er ein Konzert abgesagt, so der gebürtige Baden-Badener.