2006 nimmt der Sänger an der Fahrradtour "Tour der Hoffnung" in Berlin teil. Cordalis war auch Leistungssportler, so startete er 1985 in Seefeld in Tirol bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft im Langlauf für sein Heimatland Griechenland. In dieser Disziplin war er zweimal griechischer Landesmeister. Bildrechte: imago/Metodi Popow